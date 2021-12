Hausse rapide des évictions : les nouveaux propriétaires en cause

Le nombre de locataires qui s’adressent à leur comité logement parce qu’ils ont reçu un avis d’éviction continue de grimper dans la province et les nouveaux propriétaires en sont les principaux responsables, selon un regroupement d’organismes.

En 2021, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) a comptabilisé 874 requêtes de locataires reliées à des reprises de logements, des évictions pour motifs d’agrandissement ou de changement d’affectation ainsi que pour des « rénovictions », un mot-valise qui définit les évictions réalisées dans le but de rénover un appartement et de relouer celui-ci à un prix supérieur par la suite.

Ce nombre ne représente que « la pointe de l’iceberg » des évictions réalisées au Québec, qui se comptent « par milliers » chaque année, a évoqué mardi matin en conférence de presse virtuelle le porte-parole du RCLALQ, Maxime Roy-Allard. Les données compilées par les membres du regroupement permettent toutefois de confirmer la tendance à la hausse. Entre 2019 et 2020, le nombre de plaintes recensées était passé de 305 à 597. Depuis le 1er janvier 2021, ce nombre atteint 874, soit une augmentation de 46 % par rapport à l’an dernier.

Des déménagements qui entraînent des sacrifices

Le RCLALQ constate d’ailleurs que plus de la moitié (53 %) des tentatives de reprises de logement ou d’éviction comptabilisées impliquent des propriétaires ayant acquis l’immeuble depuis moins de un an. Le regroupement constate également que la moitié des locataires évincés occupaient leur logement depuis au moins 10 ans, tandis que plus du tiers y habitaient depuis au moins 15 ans. Ceux-ci payaient donc, pour la plupart, un loyer bien en dessous du prix du marché.

« Ce sont des locataires qui paient des loyers abordables », a évoqué M. Roy-Allard. En étant évincés, ceux-ci se retrouvent alors, dans bien des cas, à devoir se reloger dans un logement plus cher, ce qui peut les amener à faire des sacrifices sur d’autres dépenses, comme la nourriture. Plusieurs locataires n’ont par ailleurs d’autre choix que de déménager dans un autre secteur pour trouver un autre logement offrant un loyer abordable.

Plus de 80 % de ces plaintes reliées à des évictions concernent Montréal, a indiqué M. Roy-Allard lorsque questionné par Le Devoir. La hausse notée se fait toutefois sentir aussi dans plusieurs autres régions, comme Québec et dans Lanaudière.

Plus de détails suivront.