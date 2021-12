Éric Duhaime pastiche le gouvernement Legault

Le Parti conservateur a publié lundi, sur Facebook, une publicité pour le temps des fêtes. « Un pastiche des pubs du gouvernement Legault, mais plus rassembleur et moins décisif », écrit Éric Duhaime. La vidéo a recueilli près de 3000 j’aime.

« Au Québec, des grands-parents, des enfants et des petits enfants, vaccinés ou non vaccinés. Rassemblés pour célébrer Noël. On appelle ça une famille québécoise. Mettons fin aux préjugés ». Le texte fait directement référence à la campagne controversée de la CAQ, sur le racisme systémique, tout en critiquant les restrictions de rassemblement annoncées pour Noël.





La publicité de la CAQ, qui s’inscrivait dans la campagne de lutte contre le racisme, expliquait que « cinq personnes d’origine arabe rassemblées dans un appartement » forment une « famille québécoise ». Qualifiant la vidéo de « campagne nationaliste », le réalisateur avait demandé son retrait des réseaux sociaux, et précisé que le mot « québécois » avait été ajouté sans son accord.

Les publications d’Éric Duhaime ont elles aussi déjà créé la polémique. Fin novembre, le Parti conservateur supprimait de sa page Facebook une vidéo utilisant un extrait des Bougon, sans avoir demandé l’accord des créateurs de la série. La formation politique de droite s’était engagée à « revoir la notion de droits d’auteur », et cette fois-ci, il faut reconnaître qu’Éric Duhaime est resté sobre.

Le texte s’affiche sur un fond noir, puis apparaît une image libre de droits, représentant une « famille québécoise ». Dans les commentaires, plusieurs partisans appuient l’initiative, tandis que certains critiquent le choix de photo. Jamais un Québécois n’aurait eu « un giga bol de maïs en grain sur la table à Noël ».

D’autres ne s’attardent pas sur la référence directe à la campagne de Legault, et offrent plutôt des suggestions au chef du parti. « Cela fait amateur », « le son n’est pas bon » ou encore « manque de punch et de contenu… j’appelle ça une ébauche publicitaire », peut-on lire dans les commentaires.

Le gouvernement Legault n’a pas encore réagi à la publication.