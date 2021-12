Quoi surveiller aujourd’hui ?

Mise à jour économique à Ottawa

Trois petits jours avant l’ajournement des travaux du Parlement, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, présentera aujourd’hui une mise à jour des finances publiques. Ottawa fera des projections sur l’état de son budget, au moment où certains événements, comme l’arrivée du variant Omicron et l’inflation élevée, peuvent troubler la donne économique.

Cet exercice mené par Mme Freeland comprend notamment une réserve de 40 milliards, qui pourront servir à l’indemnisation des enfants autochtones et de leurs proches qui ont été victimes du sous-financement fédéral des services à l’enfance et à la famille. À l’automne, le Tribunal canadien des droits de la personne avait ordonné à Ottawa de leur verser des compensations.