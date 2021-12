Elon Musk nommé personnalité de l’année par le magazine «Time»

Le patron du fabricant de véhicules électriques électriques Tesla et de la société d’exploration spatiale SpaceX, Elon Musk, a été désigné lundi personnalité de l’année par le magazine américain Time.

Homme le plus riche de la planète avec une fortune estimée à 265,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, M. Musk, 50 ans, succède au président des États-Unis Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris.

Connu pour sa personnalité fantasque et coutumier d’envolées sur Twitter, où il compte plus de 66 millions d’abonnés, l’entrepreneur d’origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain, n’est pas un personnage consensuel.

« M. Musk a passé sa vie à défier les jaloux ; il semble aujourd’hui être en position de les remettre à leur place », écrivent les journalistes du Time dans leur portrait consacré à l’entrepreneur milliardaire.

