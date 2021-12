Une école de Châteauguay fermée en raison de menaces sur les réseaux sociaux

Une école secondaire de Châteauguay est fermée pour la journée, lundi, en raison d’une menace sur des réseaux sociaux visant des membres du personnel.

Le directeur de l’école Louis-Philippe-Paré, Stéphane Brault, a envoyé un courriel aux parents des élèves, en fin de soirée dimanche, pour les informer de la situation.

« Nous savons que cela nécessitera une réorganisation de votre planification familiale de ce lundi, mais nous préférons dans ce contexte, veiller à la sécurité des élèves et des membres de notre personnel », écrit M. Brault.

Le courriel précise que le Service de police de Châteauguay a été informé de la situation, qu’il la prend au sérieux et qu’il mène une enquête à ce sujet.

« Ce sont des menaces qui ont été faites sur les réseaux sociaux visant des membres du personnel. Donc il a été suggéré de fermer l’école pour la journée le temps que les enquêteurs fassent leur enquête », a confirmé la porte-parole de la police de Châteauguay, Martine Denis.

Mme Denis a précisé que les messages ciblaient deux membres du personnel de l’école, mais ne pouvait donner plus de détails.

Des enquêteurs travaillant en cybercriminalité tenteront de déterminer d’où provenaient les messages, a-t-elle ajouté.

« On ne sait pas non plus d’où proviennent les menaces, si ce sont des jeunes de l’école ou de l’extérieur, pour l’instant. »