Quoi surveiller aujourd’hui ?

Nouvelles mesures pour les policiers

De nouvelles mesures qui toucheront les services policiers seront annoncées par la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Le gouvernement Legault veut mettre en œuvre des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, de la commission Viens et du Groupe d’action contre le racisme.