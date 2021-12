Quoi retenir de la fin de semaine ?

Les syndiqués de la CSN et la CSQ acceptent l’entente de principe

Les 11 000 travailleurs de CPE affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN (FSSS-CSN) et les 13 000 liés à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec de la CSQ ont accepté l’entente de principe survenue mercredi dernier entre le gouvernement et leurs représentants.



Les membres de la FSSS-CSN ont adopté l’offre gouvernementale à 93 %, mettant ainsi un terme à la grève générale illimitée que les membres de la CSN exerçaient depuis le 1er décembre. Les éducatrices qualifiées et les éducatrices spécialisées voient leur salaire augmenter de 18 %. Les augmentations ont été de 8 % à 12,5 % pour les autres travailleurs, alors que le gouvernement n’offrait au départ que 6 %.

La Fédération de la santé et des services sociaux avait initialement annoncé le retour au travail lundi, malgré le fait que les membres ne s’étaient pas encore prononcés sur l’entente, avant de modifier le message pour indiquer que le retour dépendrait finalement du résultat du vote, ce qui est maintenant chose faite.