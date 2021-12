Des dizaines de milliers de foyers privés d’électricité au Québec samedi

Près de 213 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité samedi soir en raison des vents forts qui s’abattent dans le sud de la province.

De nombreux avertissements de tempêtes, de vents forts et de pluie verglaçante ont été émis samedi par environnement Canada.

Les vents du sud-ouest souffleront en rafales jusqu’à 100 kilomètres à l’heure samedi soir et pendant la nuit de samedi à dimanche dans la majorité des régions du sud du Québec. Selon l’agence, les vents diminueront d’intensité tôt dimanche matin.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hydro-Québec a indiqué samedi soir :

« Les vents violents qui souffleront encore toute la nuit sur la province risquent de continuer de causer des pannes. Plusieurs clients seront touchés. Nos équipes sont mobilisées. »

Vents violents en Ontario

Plus de 140 000 Ontariens étaient privés d’électricité samedi soir en raison de vents violents qui ont fait des ravages dans le sud de la province et déclenché un avertissement généralisé d’Environnement Canada.

Utility Hydro One a déclaré que des pannes affectaient environ 143 000 clients samedi à 19 h, et que ceux des zones les plus durement touchées devraient rester dans l’obscurité pendant la nuit.

Environnement Canada a émis des avertissements de vent pour la quasi-totalité de la région sud de la province, avec des rafales entre 90 et 120 kilomètres par heure attendues en soirée.

La police de Toronto a publié un tweet disant qu’elle répondait à « de nombreux rapports » de câbles et d’arbres tombés à travers la ville à cause du vent peu après 15 heures. Elle demande aux gens de ne pas appeler le 911 à moins de signaler des blessures.