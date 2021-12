Une marche pour que cesse la violence à Anjou

Près d’une centaine de personnes ont défilé samedi dans les rues du quartier d’Anjou où une fusillade à fait un mort et un blessé le 2 décembre afin de réclamer la mise en place de ressources communautaires et de programmes en prévention du crime afin que « cesse » la violence dans ce secteur de l’est de Montréal.

« Je suis très inquiète pour les élèves de l’école, qui vivent tous les jours avec de plus en plus de violence, qui en sont témoins […] Il faut absolument que ça cesse », a martelé au Devoir en fin d’avant-midi Chantal Poulin, une des organisatrices de cette marche, qui est également enseignante à l’école primaire Des Roseraies. C’est tout près de cet établissement, sur la place Cointerel, qu’un jeune de 20 ans, Hani Ouhadi, a perdu la vie le 2 décembre peu après 19h après avoir été atteint par balle. Un peu plus loin, un jeune de 17 ans a été blessé le soir même en raison d’une fusillade sur le boulevard des Galeries-d’Anjou.

« L’école est très sécuritaire, mais dès qu’on en sorte, on est très inquiets. Il y a des enseignants qui vont reconduire des élèves jusqu’à la maison parce qu’ils sont trop inquiets pour les jeunes », a ajouté Mme Poulin.

Vers 11h, les manifestants se sont rassemblés au parc du Bocage avant d’entamer une marche dans quelques rues du secteur et d’aboutir dans un autre parc de l’arrondissement. En cours de route, les manifestants, parmi lesquels se trouvaient plusieurs enfants en présence de leurs parents, ont respecté une minute de silence près de la place Cointerel. Parmi les marcheurs se trouvaient plusieurs élus de différents paliers de gouvernement. Le maire d’Anjou, Luis Miranda, brillait cependant par son absence, ce qu’ont déploré plusieurs manifestants au Devoir.

« Il devrait être là, il devrait être avec nous dans la rue », a notamment lancé Mme Poulin.

L’événement de samedi, organisé par un groupe de citoyens, visait tant à honorer la mémoire de M. Ouahdi qu’à réclamer des actions concrètes en prévention du crime, comme la mise en place d’un budget annuel dédié à la lutte contre la pauvreté et le crime et la construction d’une maison des jeunes dans le secteur. La seule ressource de ce type dans l’arrondissement se trouve à 30 minutes de marche du quartier résidentiel où cette fusillade a eu lieu. Les enfants doivent par ailleurs traverser l’autoroute 25 pour s’y rendre.

« Il n’y a absolument rien ici pour les jeunes. C’est un désert de services », a déploré l’enseignante.

Plus de détails suivront.