Quoi surveiller aujourd’hui ?

Décision de la Cour suprême concernant la Ville de Montréal

La Cour suprême du Canada rendra publique ce matin sa décision dans la cause Ville de Montréal c. Restructuration Deloitte inc.. Dans cette affaire, la Ville refuse de payer un peu plus de 825 000 $ au contrôleur, qui s’occupait du dossier de la firme Groupe SM. Cette dernière entreprise a été impliquée dans le scandale des compteurs d’eau à Montréal.

Le Groupe SM a effectué des travaux pour la Ville de Montréal entre le moment où il s’est placé sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la vente d’une partie de ses actifs. L’administration municipale a décidé de ne pas payer la facture de 825 892,20 $, y voyant une forme de compensation. La Ville a perdu sa cause en Cour supérieure et en Cour d’appel.