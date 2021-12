Le jury délibère au procès de la belle-mère de la « fillette de Granby »

Le sort de la belle-mère de la « fillette de Granby » est désormais entre les mains du jury.

Les jurés ont commencé leurs délibérations jeudi matin, au terme desquelles ils rendront leur verdict sur les deux chefs d’accusation auxquels la femme fait face, c’est-à-dire séquestration et meurtre au second degré de l’enfant de 7 ans.

Le juge a aussi ouvert la porte à un verdict d’homicide involontaire, une infraction réduite qui entraînerait une peine moins lourde que celle de meurtre.

Selon la théorie de la Couronne, l’accusée de 38 ans a séquestré la fillette en l’entourant de ruban adhésif le 29 avril 2019 et sa mort en aurait résulté. Un amas de papier collant avait été retrouvé près du corps de la fillette, selon divers témoins.

Les 12 jurés sont désormais en confinement pour se concentrer sur leur lourde tâche. Après leur journée de travail au palais de justice de Trois-Rivières où le procès s’est déroulé, ils prendront le chemin de l’hôtel avec leur petite valise.

Ils étaient 14 pour écouter la preuve et les témoignages. Mais un juré a été renvoyé à la maison mercredi puisqu’il avait été en contact avec une personne infectée à la COVID-19, et un autre, le juré numéro 2, a été tiré au sort jeudi matin et été écarté de la phase finale, car les délibérations ne se font qu’à 12.

Les délibérations du jury sont secrètes : ils n’auront pas à expliquer leur décision. Aucun délai ne leur est imposé pour en arriver à des verdicts.

« Considérez-vous comme séquestrés », leur a dit vers 10 h 20 jeudi le juge Louis Dionne de la Cour supérieure qui a présidé le procès, avant de conclure : « bon délibéré ».

Le magistrat a passé la journée de mercredi, ainsi qu’une partie de la matinée de jeudi, à leur résumer la preuve et à leur donner ses directives pour bien appliquer le droit lié aux faits dans cette affaire.

« Vous ne pouvez pas tenir compte de l’opinion publique », a-t-il souligné, pas plus que tout ce que vous avez pu entendre ou lire sur les médias sociaux, dans les journaux, ou même lors de soupers de famille.

Seuls la preuve et les témoignages entendus dans la salle de cour peuvent être évalués. Le magistrat a enjoint les jurés d’utiliser leur « gros bon sens » pour déterminer si les témoins disent la vérité, tout en les avertissant que les « apparences sont parfois trompeuses ».

La mission des jurés est de déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusée.

« Tout verdict doit être unanime », a rappelé le magistrat, qui leur a aussi indiqué qu’un accusé est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.