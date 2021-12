Quoi surveiller aujourd’hui ?

Réunions des gouverneurs de la LNH

La réunion annuelle du Bureau des gouverneurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) se tiendra aujourd’hui et vendredi, à Manalapan, en Floride. Parmi les dossiers chauds qui seront abordés, il y a certainement la présence — ou non — des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de Pékin, en février prochain. En théorie, les joueurs de la LNH ont accepté de se rendre aux JO, mais les gouverneurs et l’association des joueurs ont jusqu’au 10 janvier pour se désister si la situation entourant la COVID-19 est jugée « irréaliste ou non sécuritaire » par l’une ou l’autre des deux parties.

Le Bureau des gouverneurs devra aussi aborder de front le dossier des agressions sexuelles, dans la foulée d’un rapport indépendant accablant sur la question et qui implique les Blackhawks de Chicago.