Quoi surveiller aujourd’hui ?

Création d’un deuxième comité parlementaire à Ottawa

On ne peut pas dire que le travail parlementaire commence sur les chapeaux de roues à Ottawa. En cette troisième semaine des travaux, seul un deuxième comité parlementaire a été formé, et il va commencer aujourd’hui à étudier le trafic illégal des armes à feu au Canada. Les discussions porteront aussi sur « l’augmentation des crimes commis par armes à feu par des personnes issues des gangs de rue », selon le texte d’une motion qui a été déposée mardi par la députée bloquiste Kristina Michaud et qui demande l’accélération de la mise en place du comité.

Avant cela, seul le comité des Finances chargé de se pencher sur le projet de loi C-2, qui revoit l’aide fédérale offerte en raison de la pandémie, a été formé. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, doit d’ailleurs tenir un point de presse en matinée à ce sujet.