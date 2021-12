L’accusée avait un sentiment d’aversion pour la «fillette de Granby», plaide la Couronne

L’accusée avait développé un « sentiment d’aversion » pour la fillette, a déclaré l’avocat de la Couronne dans sa plaidoirie livrée mardi aux 14 membres du jury.

C’était un moment fort attendu au palais de justice de Trois-Rivières, là où se déroule le procès de la belle-mère de la « fillette de Granby », accusée de séquestration et de meurtre. Le procureur de la Couronne, Me Jean-Sébastien Bussières, a détaillé au jury pourquoi elle devrait être reconnue coupable.

La théorie de la Couronne est que la femme de 38 ans a entouré la fillette de 7 ans de ruban adhésif, le matin du 29 avril 2019, et que sa mort en a résulté.

L’accusée soutient qu’elle avait mis du papier collant autour de l’enfant qui était en crise, pour éviter qu’elle ne se blesse et ne réussisse à nouveau à sortir de sa chambre par la fenêtre.

Est-ce un témoignage crédible ou est-ce « cousu de fil blanc? », a demandé Me Bussières.

Pour appuyer sa théorie selon laquelle l’accusée avait développé de l’animosité pour la fillette, l’avocat s’est mis à lire à voix haute des textos qu’elle a envoyés au cours de l’année précédant sa mort, dont celui-ci, daté du 15 mars 2019:

« Je ne suis pas capable de la regarder. »

Son interlocuteur lui demande alors, aussi par message texte: « Qu’est-ce qui se passe encore? »

« Rien. Juste sa face me décourage », répond l’accusée.

Elle écrira aussi : « elle a une habitude de marde (sic) » et de « frais-chier » et « elle me fait chier ». Et même, à peine quelques jours avant sa mort: « Elle me lève le coeur ».

Me Bussières ponctue sa lecture de : «Je vous rappelle que [...] a 7 ans ».

Et il lancera aux jurés: « Demandez-vous si c’est vrai quand elle dit qu’elle l’aime ».

Il explique que leur analyse est importante pour bien saisir « l’état d’esprit » de la femme ce jour-là: « Demandez-vous si vous croyez [l’accusée] quand elle vous dit qu’elle voulait protéger [la victime] en ajoutant du ruban le 29 au matin ou si ça s’inscrit pas plutôt dans un continuum d’animosité qui l’habite depuis si longtemps ? »

Les deux témoins experts qui ont témoigné s’entendent sur une chose: n’eut été le ruban adhésif sur son corps, l’enfant serait toujours en vie, a plaidé le procureur de la Couronne.

Et puisque l’accusée a fait valoir — en larmes — qu’elle n’avait jamais imaginé que le ruban adhésif pouvait tuer la fillette, Me Bussières a aussi demandé aux jurés de se questionner sur les conséquences réelles de tenter d’immobiliser de cette façon une enfant.

« D’apposer des couches de ruban de déménagement — pas du petit scotch tape, là — par dessus la tête, des cheveux, devant le visage: est-ce que ça constitue un danger de nature à causer la mort d’une enfant? », leur a-t-il demandé en faisant appel à leur gros bon sens.

Me Bussières va poursuivre sa plaidoirie mardi après-midi.