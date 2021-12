Les plaintes à la Commissaire aux services en français de l’Ontario en hausse de 15%

La Commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke, a reçu 15 % plus de plaintes en 2020-2021, comparativement à l’année dernière. Les communications gouvernementales demeurent la source principale des plaintes, selon le rapport de 50 pages déposé par la Commissaire mardi, comme ce fut le cas en 2019-2020.

Le nombre absolu de plaintes a diminué de 80 par rapport à 2019-2020, mais l’étude précédente de la Commissaire couvrait une période de 17 mois, au lieu de 12 mois comme cette année, ce qui deviendra la norme à partir de maintenant.

Les plaintes concernant les communications gouvernementales relèvent surtout des communications et des services relatifs à la pandémie. Au début de celle-ci, en mars 2020, les points de presse gouvernementaux n’étaient notamment pas traduits en français. Des communiqués de presse étaient parfois envoyés en français plusieurs heures après la version anglaise.

La Commissaire misait l’année dernière sur une meilleure planification au sein des ministères de façon à améliorer l’offre de services en français. Kelly Burke a assuré lors d’un point de presse à Queen’s Park, le parlement ontarien, que le gouvernement ontarien avait pris la planification « au sérieux ». Mais les plans des différents ministères pour l’amélioration des services en français ne sont dus qu’en 2022.

Le rapport 2020-2021 introduit cette année maintenant la Boussole CSEF (Communication, Services, Équivalence et Facilité d’accès) pour guider davantage le gouvernement. Ce dernier devra s’autoévaluer en fonction des quatre aspects de la boussole. « Cette évaluation permet […] au gouvernement d’avoir des données probantes qui lui indiquent là où sa planification remplit ses objectifs et là où elle doit être améliorée », dit le rapport.

Des services « humiliants »

« L’expérience des francophones qui utilisent les services [en personne] du gouvernement est négative, voire très négative. Des francophones étaient inconfortables, humiliés, frustrés » a expliqué Kelly Burke mardi matin. « Ils ont dû continuer en anglais », dit-elle. Les services gouvernementaux directs ou en personne représentent près de 40 % des cas traités par l’Unité des services en français en 2020-2021.

Il y a quelques mois seulement, des membres de la communauté francophone de l’Université d’Ottawa faisaient état d’une francophobie sur le campus. La commissaire Burke n’a néanmoins pas voulu commenter l’état de la francophonie ontarienne, à la lumière de l’expérience des francophones qui utilisent des services gouvernementaux en personne.

« Nous avons eu une augmentation de 15 % des plaintes, ce qui signifie que la communauté francophonie reconnaît nos services, qu’ils exercent leurs droits linguistiques de plus en plus et qu’il y a une satisfaction chez les francophones de notre service », a souligné la Commissaire aux services en français, en poste depuis janvier 2020. L’augmentation des cas, selon Kelly Burke, « peut être attribuée à plein de choses ».

Au cours de la dernière année, 60 plaintes ont par contre été formulées contre l’Université Laurentienne, à Sudbury, qui s’est mis à l’abri de ses créanciers au début de l’année 2021. Les plaintes ont incité la Commissaire à lancer une enquête formelle sur l’université, dont les résultats seront connus l’année prochaine.

La semaine dernière, la vérificatrice générale de l’Ontario, qui enquête elle-même sur les déboires financiers de l’université sudburoise, a récemment critiqué l’établissement postsecondaire pour son manque de transparence. L’université ne lui aurait pas partagé certains documents privilégiés, importants pour l’enquête. La commissaire n’a pas précisé si elle avait de tels problèmes. « L’enquête suit son cours, ça avance bien », dit-elle.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.