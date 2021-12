Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le point sur la vaccination au Québec

Tout le monde attend les directives du gouvernement du Québec pour les Fêtes, mais il semble qu’il faudra attendre encore un peu. Un point de presse aura toutefois lieu aujourd’hui à 13 h, mais pour parler de la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, et le directeur général de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie, Daniel Paré, seront de la partie.

La semaine dernière à Ottawa, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) avait annoncé qu’il recommandait désormais un rappel de vaccin contre la COVID-19 pour tous les adultes de 18 ans et plus — et plus spécifiquement pour les 50 ans et plus.