Pas de preuve de ruban sur le nez et la bouche de la «fillette de Granby», plaide la défense

La Couronne n’a pas fait la preuve qu’il y avait du ruban adhésif sur le nez et la bouche de la « fillette de Granby », a déclaré l’avocat de la belle-mère de l’enfant, accusée de son meurtre.

Avec le début des plaidoiries, ce procès criminel pour séquestration et meurtre au second degré de la fillette de 7 ans a entamé sa dernière étape.

Vous êtes là pour décider du sort de l’accusée, a déclaré son avocat, Me Alexandre Biron, aux 14 jurés dans une salle de cour du palais de justice de Trois-Rivières, là où se déroule le procès. Il a la journée pour convaincre le jury d’acquitter sa cliente.

L’avocat a ainsi rappelé que tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.

La Couronne a soutenu dans sa théorie de la cause que la petite fille a été entourée de ruban adhésif sur tout son corps, ainsi que sur son nez et sa bouche, le 29 avril 2019, et que son décès en a résulté car elle a manqué d’oxygène.

Mais lundi matin, Me Biron y est allé sans détour : la poursuite n’a pas fait la preuve qu’il y avait du ruban adhésif sur les voies respiratoires de l’enfant.

Il a ainsi expliqué aux jurés qu’ils auront à se pencher sur quatre questions fort importantes lors de leurs délibérations avant de rendre leur verdict : où le papier collant a-t-il été posé ? Quand ? Par qui ? Et pourquoi ?

Si plusieurs témoins ont déclaré que la fillette avait des marques de contention sur ses bras et ses jambes, personne n’a rapporté en avoir vu sur son visage, a dit l’avocat au soutien de ses prétentions.

Plusieurs personnes ont aussi dit que l’enfant protestait et criait ce matin-là. Selon les témoins experts, cela n’aurait pas été possible si son nez et sa bouche étaient bloqués par du ruban adhésif.

L’avocat s’est aussi employé à décrire comment les premiers répondants ont touché et déplacé des objets dans la chambre de l’enfant, notamment l’« amas de tape » et ont ainsi contaminé la scène.

La plaidoirie de la défense se poursuit lundi.