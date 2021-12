Un policier du SPVQ pourrait avoir posé des gestes criminels lors d’interventions violentes

L’un des policiers de Québec identifiés dans les vidéos qui circulent depuis la semaine dernière aurait commis des infractions criminelles, selon l’enquête interne de la police. Son dossier vient d’être transféré au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Selon nos informations, les gestes en cause sont en lien avec la troisième et la quatrième vidéos diffusées la semaine dernière : celle où on voit un agent pousser un homme sur une voiture en le menaçant et celle filmée au restaurant Le District montrant un constable projeter avec force un homme sur un mur.

Lundi, le Service de police de la ville de Québec (SPVQ) a fait savoir par communiqué que les enquêteurs de son module d’enquête interne avaient des « motifs raisonnables » de croire qu’une infraction criminelle avait été commise. C’est toutefois le ministère de la Sécurité publique (MSP) qui a pris la décision de transférer le dossier au BEI.

Le @SPVQ_police m’a informée d’allégations relatives à des infractions criminelles possibles dans deux vidéos qui ont circulé. J’ai demandé au @BEIQc de les examiner, tel que prévu à la Loi sur la police. Les enquêtes du Commissaire à la déontologie policière se poursuivent. — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) December 6, 2021

Rappelons que le contenu des deux autres vidéos (les deux premières) est quant à lui examiné par une autre organisation : le Commissaire à la déontologie policière.

Plus de détails suivront.