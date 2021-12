Quoi retenir de la fin de semaine ?

Éruption d’un volcan en Indonésie

Les sauveteurs ont multiplié les efforts dimanche pour retrouver des survivants de l’éruption spectaculaire du volcan Semeru, en Indonésie, qui a fait au moins 14 morts et des dizaines de blessés, selon un dernier bilan.

Situé dans l’est de l’île de Java, le volcan a projeté un vaste panache de cendres samedi, déclenchant la panique chez les habitants des villages environnants. Au moins 11 villages du district de Lumajang ont été recouverts d’une épaisse couche de cendres, qui a enseveli presque complètement certaines habitations et certains véhicules, et tué du bétail. Plus de 1300 personnes ont été évacuées et ont dû trouver des abris temporaires dans des écoles, des salles municipales ou des mosquées.

Mais les évacuations ont dû être temporairement suspendues dimanche en raison de nuages de cendres brûlantes, selon la chaîne Metro TV, soulignant les difficultés auxquelles font face les sauveteurs.