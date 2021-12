Quoi surveiller cette fin de semaine?

La fête de la musique indépendante

Ce dimanche, au Café Campus, le Gala alternatif de la musique indépendante du Québec, le GAMIQ, mettra en lumière le travail de certains des créateurs musicaux les plus doués de la province. L’événement, qui existe depuis 2006, se déroulera aussi en ligne, et sera ponctué comme à l’habitude de nombreuses prestations musicales, dont celles d’Éric Goulet, de Superplage et de Willows.

Le GAMIQ remet depuis quelques années des « Lucien », des statuettes nommées en l’honneur de Lucien Francœur, d’Aut’chose. Le Gala souligne notamment la qualité d’albums complets de différents genres, mais aussi celle de minialbums, légions sur la scène indépendante.