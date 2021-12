Plaidoyer pour une réelle protection des victimes de violence conjugale au Québec

Un gouvernail est requis afin que le projet de loi 2 puisse réellement accomplir son objectif de protéger les victimes de violence conjugale et leurs enfants, plaident les avocates de l’organisme spécialisé Juripop.

Alors que la Commission parlementaire bat son plein et étudie ce projet de loi portant sur la réforme de droit de la famille, Me Sophie Gagnon et Me Justine Fortin espère qu’il ne « ratera pas le bateau ».

La violence conjugale est « dans l’angle mort » de la pratique du droit de la famille depuis trop longtemps, disent-elles.

Ainsi, elles se réjouissent que le projet de loi 2 intègre la notion de « violence familiale » pour l’évaluation de bon nombre de demandes qui seront faites devant le tribunal du droit de la famille: on peut ici penser à des demandes de garde exclusive des enfants, à la déchéance de l’autorité parentale et à toutes celles où le « meilleur intérêt de l’enfant » doit être considéré.

Mais il faut un plus grand coup de barre, estiment les avocates.

On ne peut se contenter de l’inclusion de la violence familiale dans la projet de loi, a expliqué en entrevue Me Gagnon. Il faut que la « violence conjugale » y soit inscrite noir sur blanc et définie. Pour l’instant, ces mots sont absents de la mesure législative proposée.

La violence conjugale a sa propre dynamique, explique la procureure. « L’utilisation stricte du terme “ violence familiale “ augmentera considérablement le risque d’occulter la violence conjugale », peut-on lire dans leur mémoire.

De plus, si le projet de loi ajoute la « présence de violence familiale » comme facteur d’appréciation du meilleur intérêt de l’enfant, il n’est qu’un facteur parmi tant d’autres.

Il doit être « prépondérant », insiste Me Gagnon. Sinon, il restera à la discrétion du juge.

Souvent, les magistrats qui évaluent qui doit obtenir la garde de l’enfant concluent que le père peut l’avoir, même s’il a été violent avec son ex-conjointe, car il n’a jamais touché aux enfants. Or, rappelle Me Gagnon, un conjoint violent se sert souvent des enfants pour exercer un contrôle sur son ex-conjointe, et les enfants exposés à la violence conjugale en sont des victimes directes et indirectes.

La violence est d’ailleurs un indicateur important, voire crucial de la capacité parentale, ajoute-t-elle.

L’organisme Juripop milite aussi pour une formation accrue des juges en matière de violence conjugale. Ils ont déjà une, précise Me Fortin, mais « il y a une grosse différence entre “être sensible à” et “comprendre”. »

À défaut d’avoir obtenu une invitation pour présenter leur mémoire devant la Commission parlementaire, les avocates ont pu rencontrer jeudi matin le conseiller politique du ministre de la Justice afin de faire toutes ces représentations dans l’espoir que le projet de loi soit modifié.



Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez appeler la ligne d’urgence de SOS violence conjugale au 1 800 363-9010. Si vous êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) près de chez vous. Cliquez ici pour en voir la liste ou appelez la ligne Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007.