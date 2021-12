Arrestations musclées à Québec: le chef de la police défend son service

Le directeur du Service de police de la ville de Québec (SPVQ), Denis Turcotte, n’est pas prêt à dénoncer les pratiques très musclées des policiers de Québec vues ces derniers jours dans des vidéos. Le contexte dans lequel elles sont survenues, dit-il, reste à éclairer.

« Est-ce qu’on voit ce que la personne a fait avant d’être poussée au sol ? », a-t-il demandé. « Les gens ont seulement une partie de l’information ».

M. Turcotte, qui a suspendu cinq de ses policiers plus tôt cette semaine à la suite de la diffusion d’une série de vidéos, a d’ailleurs lancé un appel à la population pour recueillir davantage de vidéos qui permettront de reconstituer le fil complet des évènements.

Il a par ailleurs fourni plus d’information sur les incidents de vendredi. Il a avancé qu’une quinzaine de personnes causaient du « désordre » et que les policiers étaient intervenus pour disperser la foule. Au total, six personnes ont été arrêtées pour désordre et voies de faits sur un agent de la paix, dont le jeune Pacifique Niyokwizera.

