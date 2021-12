Au procès criminel de la belle-mère de la « fillette de Granby », la témoin experte de la défense a déclaré au jury que si l’enfant de 7 ans était « petite », elle n’était pas maigre ni dénutrie. On peut exclure la malnutrition, a-t-elle même dit.

Annie Sauvageau, qui se décrit comme une consultante en pathologie judiciaire, a débuté son témoignage au procès, qui a repris mercredi après une suspension de plusieurs jours.

Elle est appelée à la barre pour faire contrepoids aux affirmations de la pathologiste judiciaire qui a témoigné à la demande de la Couronne. Celle-ci, la Dre Caroline Tanguay, avait conclu que la fillette était morte par suffocation externe, causée par du ruban adhésif apposé sur son nez et sa bouche.

Mme Sauvageau n’est pas d’accord avec cette conclusion. Elle a déjà annoncé que selon elle, d’autres causes de décès sont plus probables et elle entend les détailler.

Dre Tanguay avait aussi témoigné avoir été frappée par la petite taille de l’enfant, qui avait selon elle un « retard pondéral important »

Rappelons que les policiers et les ambulanciers appelés sur les lieux ont décrit la fillette comme étant « très maigre » et même rachitique. Un policier a même témoigné que la petite fille lui rappelait les enfants affamés en Éthiopie.

La belle-mère de l’enfant est accusée de séquestration et de meurtre au second degré.

La femme de 38 ans, qui ne peut être nommée en raison d’un ordre de la Cour, a plaidé non coupable à ces accusations. La théorie de la Couronne est que l’accusée a entouré le corps de la fillette de ruban adhésif le 29 avril 2019. Elle est morte le lendemain.

« Une autopsie blanche »

Dre Tanguay a réalisé l’autopsie. Mais elle n’a pu déterminer la cause du décès en examinant le petit corps de l’enfant : aucune maladie, aucun traumatisme, aucune blessure, aucune drogue dans son sang, a-t-elle détaillé.

Devant un tel résultat, appelé « autopsie blanche », elle a expliqué que les règles du métier veulent que la pathologiste se tourne alors vers les circonstances de l’affaire et procède par élimination pour mettre le doigt sur la cause du décès. Ici, elle avait reçu ces deux informations qui lui donnaient le contexte : le ruban sur le nez et la bouche et celui sur son torse.

Parce que du ruban sur le nez et la bouche cause la mort d’une personne beaucoup plus rapidement qu’une quantité quelconque de ruban autour du torse, elle a conclu de cette façon : mort « par suffocation externe », en tenant pour acquis que les voies respiratoires étaient bloquées. Si ce n’était pas le cas, elle convient que l’autre cause la plus probable est que le ruban a comprimé son torse et qu’à la longue, il a empêché son corps de faire le mouvement de va-et-vient requis pour respirer.