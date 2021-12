CHSLD: Québec n’a pas fabriqué de document, assure une haute fonctionnaire

À l’enquête publique de la coroner sur les décès en CHSLD, la haute fonctionnaire Natalie Rosebush a assuré mercredi que personne n’avait fabriqué de document au sujet des visites de vigie en CHSLD.

La veille, les oppositions se sont inquiétées de la possibilité que Québec ait créé de toutes pièces une fiche Excel qui a été remise à la coroner Géhane Kamel lundi.

Les informations contenues dans le document laissaient entendre qu’il avait été créé le 16 novembre 2021, le jour même où Mme Rosebush — qui est sous-ministre adjointe de la direction générale des aînés et des proches aidants — avait témoigné une première fois à l’enquête de la coroner.

« Quand on voit la date du 16 novembre, c’est que vous l’avez imprimé le 16 novembre, pas bâti [cette journée-là] ? », a demandé la coroner qui mène l’enquête, Géhane Kamel.

« C’est la date à laquelle la personne, au niveau du pilotage, a capté les informations », a répondu Mme Rosebush. En termes clairs, il s’agit de la date à laquelle des membres de ses équipes sont allés extraire les documents requis par la coroner.

Mme Rosebush a par ailleurs tenté de clarifier les explications qu’elle avait fournies, lors de son premier témoignage en novembre, au sujet des visites de vigie effectuées en CHSLD. En résumé, les évaluateurs pouvaient prendre des notes manuscrites, mais ils devaient ensuite consigner leurs observations dans un fichier Excel.

Chaque nouvelle entrée effaçait la précédente, avait dit Mme Rosebush lors de ce témoignage. « À ce moment-là, on n’avait pas d’indication qu’on avait tout l’historique de ces grilles-là, mises à jour informatiquement », a-t-elle dit mercredi. C’est donc par la suite que ses équipes se sont rendu compte qu’elles avaient des copies de sauvegarde, qu’elles ont acheminées à la coroner.

La question des suivis faits à la suite de ces visites de vigie a donné lieu à de longs échanges et à des explications confuses.

« Y a-t-il eu des interventions du ministère à la suite de constats faits dans les grilles ? », a par exemple demandé l’avocat Patrick Martin-Ménard, qui représente les familles de personnes décédées en CHSLD. « On a eu beaucoup de communication avec les proches aidants », a répondu Mme Rosebush.

Un peu plus tard, la coroner Kamel a semblé s’impatienter. « S’il existe des documents de suivi à la suite de la visite de l’évaluateur, je veux ce document-là. Je ne sais pas si je suis toute seule à me comprendre », a-t-elle lâché.

Mme Rosebush a aussi révélé qu’il avait fallu attendre « de mémoire, fin avril ou mai » avant que les informations recueillies sur divers CHSLD ne soient réunies ensemble, dans ce qu’elle a appelé « les topos CHSLD ».

Pas de visites en zones rouges

Natalie Rosebush a par ailleurs déclaré que les évaluateurs dépêchés en CHSLD n’avaient, dans certains cas, pas eu accès aux zones rouges. « Les personnes pouvaient aller à l’intérieur du milieu, sous réserve de certaines sections pour éviter la contamination », a-t-elle résumé.

En somme, les évaluateurs rencontraient les « personnes responsables », qui répondaient à leurs questions et leur faisaient faire « la tournée », dans la mesure du possible. Vu le caractère limité des visites, pourquoi ne pas avoir demandé aux personnes sur place de remplir directement les grilles d’évaluation ?, s’est interrogée Me Kamel.

Elle a aussi confirmé, comme l’avait révélé la Protectrice du citoyen dans son rapport sur la première vague de la pandémie, que les CHSLD ont reçu une première direction pour se préparer à des éclosions le 12 mars.

« Le guide pour l’adaptation des services en CHSLD a été remis le 12 mars et moi, le 12 mars, j’ai eu des conférences avec eux », a dit Mme Rosebush.

« Le 1er mars, un premier cas se déclare et le guide va apparaître autour du 12 mars. Il y a dix jours entre les deux. Il y a un plan de pandémie H1N1 et pourquoi on ne le déclenche pas, pourquoi ce n’est pas à partir de ça qu’on travaille ? C’est ce petit bout-là qui me dérange », a laissé tomber la coroner Kamel.

Me Martin-Ménard a par la suite présenté un procès-verbal d’une réunion du « comité de gestion du réseau », qui a convenu le 9 mars 2020 « de procéder à une mise à jour du plan de lutte contre une pandémie élaboré pour le H1N1 et d’ajouter une annexe dédiée à la COVID ». De quoi ajouter un nouveau niveau de confusion, puisque l’ex-ministre de la Santé Danielle McCann a déclaré lors de son passage à l’enquête du coroner que les p.-d.g. des CISSS et des CIUSSS « devaient mettre en branle » le plan de lutte contre une pandémie « à partir de janvier ».