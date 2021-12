Quoi surveiller aujourd’hui ?

Québec dépose sa réforme de la DPJ

Le gouvernement Legault déposera aujourd’hui son projet de loi réformant la Loi sur la protection de la jeunesse. Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay, présenteront le tout à la presse vers 11 h 30.

Ce projet de loi survient sept mois après le dépôt du rapport de la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Le document proposait une Loi sur la protection de la jeunesse « axée sur une structure simplifiée et claire », pour « en faciliter l’interprétation et clarifier certains éléments ».

« C’est en profondeur que l’on doit revoir la Loi, ainsi que le rôle et le fonctionnement des DPJ », avait alors déclaré M. Carmant.