Es-tu engagé socialement?

1. B – Mary Simon, née à Kangiqsualujjuaq (Québec) d’une mère inuite et d’un père anglais, a été nommée gouverneure générale du Canada en 2021.

2. C – En 2020, 160 femmes et filles ont perdu la vie à cause de la violence dont elles étaient victimes.

3. A et C – Le langage inclusif et le langage neutre ou épicène permettent tous les deux d’inclure le genre féminin dans le langage.

4. B – En 1988, la Cour Suprême du Canada, dans la décision Morgentaler, déclare que l’article du Code criminel qui criminalise l’avortement est inconstitutionnel. Le plus haut tribunal du pays conclut alors que cet article porte atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle des femmes. En les menaçant d’être accusées d’un crime si elles obtiennent un avortement, il viole leur droit à la sécurité. C’est donc à partir de cette décision que les femmes peuvent avorter sans crainte de poursuites criminelles.

5. C – La Loi de l’abolition de l’esclavage reçoit l’assentiment royal le 28 août 1833 et entre en vigueur le 1er août 1834. La Loi abolit l’esclavage dans la plupart des colonies britanniques et libère ainsi plus de 800 000 esclaves africains se trouvant dans les Caraïbes, en Afrique du Sud et au Canada.

6. Toutes les réponses. Les lettres L (Lesbiennes), G (Gais) et B (Bisexuels et Bisexuelles) font référence à la diversité sexuelle (orientation sexuelle), les lettres T (personnes Trans), Q (Queer ou en Questionnement) et 2S (2-Spirit) font référence à la diversité de genre (identité de genre) et la lettre I (personnes Intersexes) fait référence à des caractéristiques biologiques.

7. C – Idle No More est créé en novembre 2012 en Saskatchewan par quatre femmes autochtones, en protestation à un projet de loi réduisant les droits et l’autorité des communautés autochtones tout en permettant aux gouvernements et aux entreprises de faire avancer plus facilement des projets sans évaluation environnementale rigoureuse. Le mouvement s’est rapidement étendu pour englober les questions de la sauvegarde de l’environnement et du respect de l’autonomie gouvernementale des Autochtones. Wapikoni Mobile parcourt les communautés autochtones du Québec avec des studios de cinéma ambulants pour les former au cinéma documentaire ou à l’enregistrement musical. Kuessipan est un roman de l’autrice innue Naomi Fontaine.

8. C – Les Québécoises seront officiellement autorisées à voter et à se porter candidates en 1940. Cependant, les femmes autochtones devront attendre 1960 pour pouvoir exercer leur droit de vote.

9. A – Le terme BIPOC est l’acronyme pour « Black, Indigenous and People of Color » et fait donc référence aux personnes noires, autochtones et de couleur. En français, on utilise l’acronyme PANDC pour « personnes autochtones, noires et de couleur ».

10. Toutes les réponses. Le travail invisible fait référence à un travail domestique non rémunéré traditionnellement assigné aux femmes, tel que la planification et l’organisation des tâches familiales, et qui induit une implication inégale des femmes et des hommes dans la vie quotidienne.