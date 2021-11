Quoi surveiller aujourd’hui ?

Commission Viens : des mesures pour les écoles

Le gouvernement Legault annoncera aujourd’hui la mise en place de différentes mesures dans le milieu de l’éducation en lien avec le rapport de la Commission Viens, qui s’était penchée sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, seront présents lors de cette annonce.

Le rapport publié il y a environ deux ans proposait notamment d’enrichir le cursus scolaire pour y introduire « un portrait juste et représentatif de l’histoire des Premières Nations et des Inuits du Québec », et, plus concrètement, « des notions relatives à l’histoire et aux cultures autochtones ».