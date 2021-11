Le ministère de la Santé a finalement envoyé au Bureau du coroner une « fiche Excel » qui « comptabilise ce qui aurait été envoyé par les inspecteurs » ayant effectué des visites en CHSLD au printemps 2020.

C’est ce qu’a annoncé, lundi, Géhane Kamel, qui enquête sur les décès survenus en CHSLD lors de la première vague de la pandémie. Elle avait demandé qu’on lui envoie tous les rapports des inspecteurs.

La sous-ministre adjointe aux Aînés, Natalie Rosebush, avait témoigné que rien n’avait été conservé, tandis que le premier ministre François Legault assurait la semaine dernière qu’« aucun rapport n’a été détruit ».

Lundi, la coroner Kamel a affirmé avoir reçu un « rapport vierge » accompagné d’une « fiche Excel ». Elle s’est demandé « ce que je fais avec ça » et s’est réservé le droit d’assigner certains inspecteurs à témoigner.

« Ma tête n’est pas encore faite », a-t-elle déclaré, soulevant la possibilité de prendre plus de temps en janvier afin d’« être capable de donner des réponses aux familles ».

« Vous commencez à me connaître […], je suis parfois une petite boîte à surprises. Si j’ai l’impression qu’on n’a pas bouclé la boucle, je ferai en sorte qu’on entende de nouveaux témoins. »

Son enquête se poursuit lundi, au palais de justice de Shawinigan, avec le témoignage du Dr Jasmin Villeneuve, médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Les deux chapeaux d’Arruda : « ça me fatigue », dit Kamel

Lors de ce témoignage, la coroner a demandé à savoir si les recommandations de l’INSPQ concernant le port du masque, par exemple, étaient modulées en fonction des stocks.

« Dire qu’on n’a pas de pression serait mentir, a répondu le Dr Villeneuve. Dans le cas du manque d’équipements, ça ne peut pas changer nos recommandations.

« On a un moment donné recommandé le N95 pour des interventions générales aérosols et on s’est fait dire : “On va en manquer”. Bien, ça prend ça. Ce n’est pas à nous de gérer le stock. C’est plate à dire, mais c’est ça. »

Me Kamel s’est alors prononcée sur le double rôle du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, qui est également sous-ministre. « Cette convergence-là me fatigue », a-t-elle déclaré.

Elle a enchaîné en disant être « contente » d’entendre que l’équipe du Dr Villeneuve avait fourni pendant la pandémie des recommandations « scientifiques ».

La Dre Jocelyne Sauvé, médecin spécialiste à l’INSPQ, qui avait déjà témoigné, sera entendue de nouveau, lundi. Mme Rosebush témoignera également une deuxième fois mercredi.