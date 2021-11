Adèle Sorella veut faire annuler sa condamnation pour le meurtre de ses filles

Condamnée pour le meurtre de ses deux fillettes, la Lavalloise Adèle Sorella tente de faire annuler lundi en Cour d’appel son verdict de culpabilité prononcé en mars 2019.

Même si les jurés n’offrent jamais le raisonnement derrière leur décision — n’ayant qu’à déclarer « coupable » ou « non coupable » — ce verdict signifiait qu’ils rejetaient sa défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Les avocats de la femme de 56 ans avaient fait témoigner lors du procès des experts qui étaient d’avis qu’elle avait vraisemblablement vécu un épisode de dissociation le jour de la mort des petites filles. Mme Sorella, qui a témoigné pour sa défense, a répété au jury qu’elle n’avait presque pas de souvenirs de la journée du 31 mars 2009.

Ce jour-là, Amanda, âgée de neuf ans, et Sabrina, âgée de huit ans, avaient été retrouvées sans vie, allongées côte à côte dans leur salle de jeu au domicile familial de Laval.

Un élément particulier dans cette affaire est que la cause du décès des fillettes n’a jamais été déterminée. La Couronne a plaidé que la théorie la plus probable du décès est qu’elles auraient été placées dans la chambre hyperbare installée dans la maison – pour soigner l’une des fillettes – et qu’elles ont manqué d’air.

Pour faire annuler sa condamnation, Mme Sorella invoque devant la Cour d’appel plusieurs arguments. Elle fait valoir que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables et non appuyés sur la preuve, que le rejet de la défense de non-responsabilité criminelle est tout aussi déraisonnable, et que la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure a commis des erreurs dans ses directives au jury.

Le verdict de meurtre au deuxième degré qui est tombé sur Adèle Sorella entraîne automatiquement une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Il ne restait ainsi à la juge Bourque qu’à déterminer la période de temps minimale que la mère allait passer derrière les barreaux.

La magistrate y était allée avec le minimum prescrit par la loi : 10 ans. Dans son jugement sur la peine, elle a longuement décrit les problèmes de santé mentale dont la femme souffrait. Elle y a fait ressortir qu’il s’agit là de l’un des éléments pertinents à considérer lors de la détermination de la peine, « et cela, même si la défense de non-responsabilité criminelle a été rejetée. »

Aujourd’hui, Adèle Sorella doit vivre avec un verdict qui dit qu’elle a tué ce qu’elle avait de plus précieux, ses deux filles, écrivait alors la juge.