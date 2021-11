Quoi surveiller aujourd’hui ?

Nouvelle initiative contre la violence armée

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur adjoint du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Vincent Richer, vont annoncer une nouvelle initiative touchant la lutte contre la violence armée dans la métropole.

Le premier ministre François Legault et la mairesse Valérie Plante avaient dit il y a une semaine vouloir accentuer la lutte contre la violence armée dans les prochains mois et avaient réitéré leur souhait de voir Ottawa interdire la possession d’armes de poing et resserrer la sécurité aux frontières.