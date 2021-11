Les deux premiers cas canadiens du variant Omicron ont été identifiés en Ontario. Les autorités provinciales et fédérales ont confirmé la nouvelle en fin d’après-midi, dimanche.

La ministre ontarienne de la Santé Christine Elliot a précisé que les deux cas ont été identifiés dans la région d’Ottawa et revenaient d’un voyage au Nigeria.

Mme Elliot et le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, ont déclaré par communiqué que Santé publique Ottawa procédait à la gestion des cas et des contacts, et que les patients étaient placés en isolement.

Le gouvernement fédéral a récemment interdit l’entrée au pays aux voyageurs en provenance de sept pays de l’Afrique australe. Le Nigeria, qui est plutôt situé en Afrique occidentale, ne figurait pas sur la liste.

Mme Elliot et le Dr Moore ont exhorté le gouvernement fédéral à prendre les mesures nécessaires pour rendre obligatoire le dépistage au point d’arrivée pour tous les voyageurs, quelle que soit leur provenance, afin de mieux se protéger contre la propagation de ce nouveau variant.

Le gouvernement ontarien se dit prêt à réagir à l’arrivée du nouveau variant. « Nos capacités hospitalières et de soins intensifs restent stables et la province continue de signaler l’un des taux les plus bas de cas actifs au pays », ont déclaré Mme Elliot et le Dr Moore.

Ils ont rappelé que le Réseau génomique COVID-19 de l’Ontario effectuait le séquençage génomique de 100 % des échantillons admissibles positifs pour la COVID-19.

De son côté, le ministre fédéral de la Santé Jean-Yves Duclos dit avoir été mis au courant de la situation par l’Agence de la santé publique du Canada.

Selon lui, l’identification rapide de ces deux cas démontrait l’efficacité du système de surveillance au pays.

M. Duclos a voulu rassurer la population en déclarant « que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et de protection personnelle, est efficace pour réduire la transmission de la COVID-19 et de ses variants dans les collectivités ».

Il a toutefois prévenu qu’il faut s’attendre que d’autres cas du variant Omicron soient découverts au Canada.