Une violente intervention du SPVQ suscite l’indignation à Québec

Une rude intervention de policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) auprès d’adolescents noirs suscite l’indignation sur les réseaux sociaux et « trouble » le maire de Québec, en plus de préoccuper « grandement » le corps policier.

Les images qui circulent montrent des policiers qui interviennent avec force pour contrôler, au sol, un adolescent. Un policier envoie de la neige au visage d’un jeune homme avec sa botte. L’adolescent semble être maintenu au sol par le genou d’un autre agent.

Sur certaines séquences vidéo, on aperçoit aussi une deuxième personne, face au sol, dans la neige, maintenue de force par des policiers. « Yo, what the fuck ! », crie la femme qui tient son téléphone pour filmer, pendant que la personne qui se fait maîtriser pousse des gémissements.

En soirée samedi, le SPVQ a publié un communiqué dans lequel il dit s’être « mis en action afin de prendre toutes les mesures nécessaires ». Le SPVQ a ajouté que les policiers « seraient intervenus de manière qui préoccupe grandement la direction du Service de police, et ce, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2021 ».



Quant au maire de Québec, Bruno Marchand, il a partagé une publication sur les réseaux sociaux. « Depuis quelques heures, je vois circuler des vidéos sur les réseaux sociaux qui me préoccupent grandement », a-t-il écrit. « Je suis troublé par ces images qui circulent sur le web en regard d’une intervention policière du SPVQ. La lumière sera faite sur ces événements », a-t-il promis.

La conseillère municipale de Limoilou et cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, a une fois de plus réclamé la mise sur pied d’une une commission publique sur le profilage et la discrimination sociale et raciale. « Le SVPQ ne reconnaît pas l’existence du profilage racial et c’est un enjeu », a-t-elle écrit dans un communiqué transmis aux médias.

« Reconnaître le problème, c’est se donner les premières bases pour agir », a-t-elle fait valoir. « Ce genre d’images, je ne veux tout simplement plus en voir. […] Je ne vous cacherai pas que j’ai eu de la misère à regarder ça… Ça me bouleverse chaque fois. »

Manque de diversité au SPVQ

Le SPVQ a assuré avoir agi « dès qu’il a été mis au courant » des événements. « Les images ont, entre autres, été immédiatement transmises à la Direction ainsi qu’à son module des normes professionnelles afin qu’elles soient analysées », est-il écrit dans le communiqué.

« Une enquête exhaustive est présentement en cours afin de faire la lumière sur cet événement. Pour le moment, le module des normes professionnelles en est à l’étape d’identifier le ou les policiers impliqués. Les mesures seront déterminées dès que l’analyse de la preuve sera complétée. » Le SPVQ a dit ne pas avoir l’intention de formuler d’autres commentaires, puis qu’une enquête est en cours.

Les événements ramènent une fois de plus à l’avant-plan la question du manque de diversité au sein du SPVQ. En juin 2020, l’ex-chef du corps policier, Robert Pigeon, avait reconnu qu’aucun des 853 du SPVQ n’était Noir. La situation était la même à Lévis. À ce moment, le SPVQ comptait deux policiers d’origine asiatique et 11 Autochtones.

Dans la foulée, le service de police — comme la Ville de Québec d’ailleurs — avait annoncé son intention de lancer des actions pour favoriser la représentation des communautés culturelles dans ses rangs. En mai 2021, le SPVQ a revu sa stratégie de recrutement dans l’espoir d’attirer davantage de candidats issus des minorités visibles. Au recensement de 2016, un peu plus de 6 % de la population de la Ville de Québec s’identifiait à une minorité visible.

Les libéraux veulent une enquête indépendante

L’intervention du SPVQ a alimenté les discussions au congrès des membres du Parti libéral du Québec, qui se tient cette fin de semaine à Québec. La cheffe Dominique Anglade a réclamé la tenue d’une enquête indépendante sur les événements.

« Quand j’ai vu les images, j’ai trouvé ça excessivement choquant, excessivement troublant », a-t-elle déclaré à son arrivée à l’événement. Elle a ensuite réclamé une enquête indépendante, qui pourrait être menée par le Bureau des enquêtes indépendantes à son avis. Mme Anglade s’est dite incapable de dire si la situation relevait du profilage racial. « Je ne peux pas répondre à la question, c’est pour ça qu’on a besoin d’une enquête. Mais c’est sûr que ça soulève la question », a-t-elle fait valoir.

La cheffe libérale a aussi déclaré qu’« il y a des actions qui doivent être entreprises pour être plus représentatif » dans les corps policiers. « Je pense que c’est toujours bon d’être représentatifs de la population, mais moi je [me demande] surtout, par rapport à ça : pourquoi on a besoin d’avoir ce type d’intervention, aussi brutale, dans ce genre de cas là ? », a-t-elle demandé.

Le député de Viau, Frantz Benjamin, a quant à lui parlé d’images « troublantes », « préoccupantes », qui semblent montrer l’emploi d’une « force abusive ». « C’est clair que pour moi, il y a des choses que j’ai vues, comme la neige dans le visage de jeunes qui sont immobilisés, je trouve ça inacceptable. Je ne pense pas qu’on enseigne ça à l’école, à l’institut de police », s’est-il désolé.

Son collègue Jean Roussel, qui a fait carrière comme policier à Laval, a lancé un appel à la prudence. « On en a une partie de la vidéo, une partie de l’histoire. Moi j’aimerais ça voir l’histoire complète. C’est pour ça qu’à un moment donné, ça pourrait être intéressant d’avoir des caméras corporelles sur les policiers », a-t-il déclaré. Il a ensuite parlé de l’importance de la diversité culturelle au sein des corps policiers.

« Moi, je viens de Laval, comme vous savez, et à Laval, il y a un “mix” là-dessus. Veut, veut pas, il y a des échanges, un échange culturel qui se passe. Donc oui, c’est important », a-t-il tranché.