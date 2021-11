Entente de principe entre l’APTS et Québec

Le conseil général de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a adopté avec une forte majorité de plus de 81 % vendredi une entente de principe conclue avec le gouvernement du Québec, après de longues négociations.

L’APTS, qui représente plus de 60 000 travailleurs syndiqués dans les différents établissements de santé et les centres jeunesse de la province, négocie depuis près de deux ans avec le gouvernement du Québec pour tenter de renouveler sa convention collective. L’entente conclue vendredi avec le gouvernement du Québec répond toutefois à plusieurs de ses demandes, notamment en accordant des primes salariales aux intervenants qui œuvrent dans les centres jeunesse, qui pourront d’ailleurs, à leur convenance, convertir une partie de leur prime en congés mobiles, à concurrence de cinq par année. Les éducateurs spécialisés, les psychologues et les travailleurs sociaux verront aussi leur salaire augmenter.

« Globalement, c’est une bonne entente pour le personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux », a ainsi réagi dans un communiqué émis vendredi le président de l’organisation syndicale, Robert Comeau. Ce dernier déplore néanmoins le manque de mesures contenues dans cette entente pour contrer la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé, au moment où les besoins en la matière « sont énormes ».

« Je suis ravie de la conclusion de cette entente de principe. Je suis convaincue que nous proposons une entente, qui favorisera le maintien du personnel déjà en place, tout en rendant ces emplois plus attrayants », a pour sa part réagi la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, dans un communiqué distinct.

Cette entente de principe sera soumise au vote des membres de l’APTS dans le cadre d’assemblées générales spéciales qui auront lieu dans les prochaines semaines. L’organisation syndicale est d’ailleurs la dernière dans le milieu de la santé a n’avoir toujours pas renouvelé sa convention collective pour 2020-2023 avec le gouvernement du Québec.