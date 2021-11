Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le PLQ poursuit son congrès annuel

Le Parti libéral du Québec tiendra son congrès annuel cette fin de semaine. La rencontre entamée vendredi soir permettra à la cheffe libérale, Dominique Anglade, de rassembler ses militants derrière des projets porteurs en prévision du scrutin québécois d’octobre prochain.

C’est une première vraie rencontre entre Mme Anglade et les membres du PLQ. Elle a été portée à la tête de la formation en mai 2020. Lors du discours d’ouverture du congrès, elle a proposé de nationaliser la production et la distribution de l’hydrogène vert. Ce projet demanderait des investissements de 100 milliards de dollars d’ici 2050 — de la part du public et du privé.