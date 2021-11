Les syndiquées de la CSN en CPE votent à leur tour pour une grève illimitée

Après la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), c’est au tour des syndiqués des centres de la petite enfance (CPE) de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) de se doter d’un mandat de grève illimité à 92,1 %.

« Mardi prochain, si l’attitude du gouvernement n’a pas changé et qu’on se retrouve toujours devant le même mur, nous n’aurons aucun autre choix que de déclencher la grève générale illimitée pour le lendemain 1er décembre », a soutenu Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN en conférence de presse vendredi matin.

« En votant aussi massivement, les éducatrices envoient vraiment un message clair au gouvernement et on espère que ce message sera entendu », a-t-elle ajouté.

Elle dit espérer un appel pour retourner à la table de négociation avant mardi prochain, date de la prochaine rencontre prévue à l’agenda. « Ce n’est vraiment pas de gaité de cœur qu’on a pris cette décision-là et on sait que ça aura un impact sur les familles du Québec et sur les parents », a soutenu Mme Vachon, qui se dit disposée à négocier 24 heures sur 24.

Cette dernière est consciente que les syndiqués risquent de perdre le soutien des parents, qui doivent composer avec une logistique difficile. « On a pu voir une vague de soutien de la part de la population, et les parents, on sait que leur soutien est de plus en plus fragile, mais on est confiant que les parents sont derrière nous. […] On espère que le gouvernement va prendre acte de la détresse parentale. »

Loi spéciale : une « claque au visage »

Mercredi, les membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance (FIPEQ), affiliés à la CSQ, ont voté à 91,2 % en faveur de la grève illimitée. Ce mandat sera exercé avant les Fêtes, à un moment qui reste à être déterminé, avait fait savoir la présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon.

Les négociations avec le gouvernement avaient été rompues vendredi soir dernier après quelques jours de négociations intensives. Québec a offert une augmentation de salaire importante aux éducatrices, mais pas au personnel de soutien, dont les employés à la cuisine, à l’administration et à l’entretien. La prochaine ronde de négociation est prévue pour le 30 novembre et les 1er et 2 décembre.

De son côté, Québec évoque la possibilité d’une loi spéciale. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a invité jeudi les syndicats à être « raisonnables » et à « régler la situation », affirmant ne pas avoir les moyens d’offrir davantage au personnel de soutien, dont le salaire augmenterait de 2 %, comme pour tous les autres employés de l’État.

Questionnée sur la possibilité que Québec adopte une loi spéciale, Stéphanie Vachon estime que ce serait « le plus mauvais choix » que pourrait prendre le gouvernement.

Sa collègue Lucie Longchamps, vice-présidente de la FSSS-CSN, parle, elle, d’une « réelle claque au visage » et estime que plusieurs éducatrices quitteraient le réseau si Québec allait de l’avant avec une telle décision.