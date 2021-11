Quoi surveiller aujourd’hui ?

Dévoilement du nouveau comité exécutif de Montréal

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, tiendra aujourd’hui une conférence de presse pour dévoiler la composition du nouveau comité exécutif de la Ville, qui siégera sous la présidence de Dominique Ollivier, première femme noire à occuper cette fonction.

Lors de son discours de victoire, le 7 novembre dernier, Mme Plante s’était montrée ouverte, malgré sa majorité, à la possibilité de laisser entrer des élus de l’opposition dans son nouveau comité exécutif, comme elle l’avait fait en 2017. « Je veux avoir les meilleurs éléments autour de la table, donc quand on va se mettre à regarder à quoi va ressembler le comité exécutif, on va regarder toutes les personnes au conseil municipal », avait-elle dit.