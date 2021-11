Québec allonge 4 millions pour la santé urbaine à Montréal

Le gouvernement du Québec s’engage à dépenser plus de 4 millions de dollars pour financer divers projets en santé urbaine à Montréal, où les inégalités socio-économiques, aggravées par la pandémie, se font sentir davantage que dans d’autres grandes villes du pays.

Plus de 500 personnes ont pris part mardi matin – virtuellement ou en personne– à la première édition d’un colloque intitulé « Santé et urbanité — Innover pour mieux vivre ensemble » organisé par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. Pour l’occasion, plusieurs sommités du milieu de la santé, qui se sont fait en partie connaître du grand public pendant la pandémie, se sont déplacées au Palais des congrès de Montréal. Parmi les quelque 300 personnes présentes dans une salle de cet édifice du centre-ville en matinée, on pouvait notamment reconnaître le directeur national de santé publique Horacio Arruda et la directrice régionale de santé publique de Montréal, Mylène Drouin.

En organisant cet événement, la Santé publique de Montréal espère élargir la question de la santé dans la métropole aux nombreux indicateurs qui y sont reliés, comme la situation économique, la mobilité, l’accès au logement et la sécurité publique, qui préoccupe particulièrement la Ville ces jours-ci. Le concept de santé urbaine provient d’ailleurs de l’Organisation mondiale de la santé et concerne en particulier les grandes villes.

« Les villes ont le pouvoir d’améliorer la santé ou de contribuer bien malgré elles à rendre les gens malades », a d’ailleurs lancé la présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, Sonia Bélanger, lors d’une allocution devant la foule masquée, où se trouvait notamment le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

Les défis auxquels fait face Montréal en matière de santé urbaine sont d’ailleurs nombreux. La deuxième ville la plus peuplée du pays se trouve en effet en bien mauvaise position par rapport aux autres grandes métropoles du pays, comme Vancouver et Toronto, sur plusieurs points, a évoqué mardi la Dre Drouin.

« On est la deuxième ville la plus peuplée, mais sur l’ensemble des déterminants sociaux, on est loin d’être en position très avantageuse. Évidemment, on a une population qui est plus vieillissante, on a plus de familles monoparentales […] On a plus de personnes sous le seuil de faible revenu, plus de personnes seules et de locataires », a-t-elle énuméré devant des centaines d’experts et de citoyens captivés.

« Sur l’ensemble des habitudes de vie, on a quand même un certain pas de recul par rapport aux autres grandes villes canadiennes », a ajouté l’experte en santé publique, en notant que la métropole compte également une plus grande proportion de fumeurs et de personnes « faiblement scolarisées » que les autres grandes villes du pays.

Appel de projets

Afin de corriger le tir, la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a dévoilé mardi, en ouverture de ce colloque, le lancement par le Secrétariat à la région métropolitaine d’un nouvel appel à projets baptisé « Pour une communauté connectée ». D’ici au 15 mars prochain, des groupes communautaires et d’autres organisations à but non lucratif pourront ainsi tenter leur chance pour obtenir un financement afin de réaliser divers projets voués par exemple à améliorer la sécurité alimentaire ou à prévenir la criminalité dans la grande région de Montréal. Québec prévoit débourser plus de 4 millions de dollars pour ces initiatives, qui devront être lancées entre le 1er juin et le 31 décembre 2022.

« La pandémie a vraiment mis en lumière les inégalités socio-économiques sur le territoire et fait en sorte qu’on a des résultats, des conséquences de ça qui peuvent être dramatiques. Mais il y a des situations qu’on peut récupérer aussi et on agit », a ainsi fait valoir Mme Rouleau, en entrevue au Devoir en marge de cet événement.

La ministre a d’ailleurs appelé les participants à ce colloque à « travailler » à trouver des solutions concrètes aux enjeux de santé urbaine à Montréal. « Proposez-nous des choses et on va vous aider », a-t-elle lancé mardi.

Diversité

Les enjeux de diversité et d’inclusion dans le réseau de la santé ont d’ailleurs occupé une place importante dans ce colloque. L’importance d’adapter l’offre de soins de santé aux personnes autochtones et aux personnes issues de minorités ethnoculturelles a notamment été abordée en avant-midi lors de deux ateliers distincts.

« On a tellement à faire pour le volet autochtone […] C’est notre peuple fondateur et je pense que là aussi, il y a toute une prise conscience à faire pour ces personnes et comment on adapte les services et qu’on les rejoint », a d’ailleurs soulevé Sonia Bélanger, en entrevue au Devoir mardi.

À l’hôpital de Joliette, la mort de Joyce Echaquan et les démarches en cour de deux femmes atikamekw de Manawan qui allèguent y avoir été stérilisées contre leur gré ont ébranlé le Québec dans les derniers mois et ainsi montré l’importance de remettre en question les soins de santé qui sont offerts aux Autochtones dans la province.

« On a à apprendre [des Autochtones] et on le sait, souvent, il y a des personnes dans les communautés autochtones qui sont très fragilisées, qui sont en situation d’itinérance, qui vivent des problèmes de toxicomanie […] Donc, comment on fait pour les approcher, comprendre leur culture, les rejoindre là où ils sont ? C’est ça le défi aussi de la santé urbaine », a ajouté Mme Bélanger.