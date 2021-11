Québec promet un accès à Internet haute vitesse pour tous dans moins d’un an

Tous les foyers québécois devraient avoir accès à Internet haute vitesse d’ici le 30 septembre 2022.

C’est du moins la promesse faite par le gouvernement du Québec, mardi, alors qu’il lançait le troisième volet de son programme visant à étendre l’accès à Internet haute vitesse aux milliers de foyers qui ne sont toujours pas couverts par un projet de déploiement.

Intitulé Éclair III, ce troisième volet est doté d’un budget de 150 millions de dollars et vise à compléter ce que le gouvernement Legault a surnommé l’Opération haute vitesse, soit d’assurer une couverture à des foyers très isolés ou d’autres qui n’étaient pas répertoriés initialement.

Québec estime qu’entre 15 000 et 30 000 foyers seront couverts par ce dernier volet.

L’annonce en a été faite à Lévis par l’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, et la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance.

Québec a investi jusqu’à présent 1,3 milliard de dollars afin d’accélérer le branchement à Internet haute vitesse. Des ententes ont été conclues avec Ottawa, également, afin d’arriver à un taux de connectivité de 99 % du territoire.

Les deux premiers volets de l’opération ont été lancés en mars et en juillet dernier et venaient s’ajouter à l’initiative Régions branchées. Ainsi, Régions branchées et le volet Éclair I visent 148 000 foyers et représentent un investissement d’un peu plus de 825 millions provenant d’Ottawa et de Québec.

Le volet Éclair II, lancé le 21 juillet dernier, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement de près de 95 millions de dollars.