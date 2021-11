La photojournaliste Amber Bracken et le documentariste Michael Toledano libérés

Incarcérés depuis vendredi, la photojournaliste Amber Bracken et le documentariste Michael Toledano ont été libérés sous promesse de comparaître et de respecter des conditions après leur passage en cour lundi, à Prince George en Colombie-Britannique. The Narwhal, qui emploie Amber Bracken, considère un recours juridique contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La journaliste primée avait été arrêtée par la GRC alors qu’elle couvrait une manifestation contre un projet d’oléoduc au nord de la province. 15 personnes ont été arrêtées pour avoir contrevenu à une injonction interdisant de bloquer l’accès à une route utilisée par les travailleurs de Coastal GasLink. Fin septembre, des membres de la Première Nation Wet’suwet’en ont établi un campement de résistance sur un chantier du projet.

Michael Toledano, un documentariste et journaliste indépendant, avait également été arrêté vendredi. Ces deux arrestations avaient été vivement dénoncées par plusieurs.

Selon le site d’informations The Narwhal, les deux doivent comparaître à nouveau en février. Ils doivent respecter la paix et se conformer à l’injonction obtenue par Coastal GasLink.

Amber Bracken a été accusée d’outrage relativement à cette injonction, précise Carol Linnitt, cofondatrice de The Narwhal, qui espère que les charges seront abandonnées. « Ce qui est très frustrant c’est qu’Amber, comme journaliste, n’était pas liée à cette injonction. Nous continuons d’argumenter qu’elle a été, à tort, identifiée comme une manifestante et que ça ne s’applique pas à elle », lance-t-elle, en entrevue avec Le Devoir.

« The Narwhal est très intéressé à considérer des recours légaux dans le futur en réponse à l’arrestation d’Amber », ajoute-t-elle.

Le président de l’Association canadienne des journalistes (ACJ) dénonce un comportement excessif de la part des policiers. « C’est clairement un débordement de la part de la GRC, qui veut faire taire les journalistes et les empêcher de rapporter les faits de façon équitable et juste sur leurs activités », lance-t-il au Devoir.

L’association a acheminé une lettre signée par plusieurs grands médias du pays au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, pour lui demander d’intervenir. « Il faut plus de transparence et de reddition de compte de la part de la GRC », souligne-t-il.