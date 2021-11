Ex-juge Jacques Delisle : en cour pour demander un arrêt des procédures criminelles

Après avoir obtenu à l’arraché un second procès, l’ex-juge Jacques Delisle, accusé d’avoir tué sa femme en 2009, tente maintenant de l’éviter : il est devant le tribunal cette semaine pour lui demander de décréter un arrêt des procédures criminelles intentées contre lui.

Cette saga judiciaire dure depuis plus de 10 ans.

L’homme de 86 ans a toujours clamé son innocence, et ses deux enfants le croient, selon ce qui est écrit dans l’une de ses procédures.

Selon la version de l’ex-magistrat, son épouse, dépressive et paralysée du côté droit, se serait enlevée la vie à l’aide d’un revolver. Le procureur de la Couronne plaide de son côté que Jacques Delisle s’est débarrassé de sa femme pour vivre avec sa maîtresse et éviter un coûteux divorce.

L’ancien juge de la Cour d’appel avait été reconnu coupable en 2012 du meurtre au premier degré de son épouse et condamné à la prison à vie. Il avait fait appel de cette condamnation et épuisé tous ses recours, sans succès, jusqu’à l’intervention du ministre fédéral de la Justice David Lametti.

En avril, il avait réussi à obtenir de ce dernier la tenue du second procès. Il s’agit d’une procédure très rarement utilisée, mais qui permet au ministre d’intervenir quand il a des raisons de croire qu’une « erreur judiciaire » s’est « probablement produite ».

Le ministre Lametti était de cet avis, car il y a eu, selon lui, découverte « de nouveaux renseignements » qui n’étaient pas devant les tribunaux au moment du procès de Jacques Delisle et de son appel.

Mais depuis, son avocat, Me Jacques Larochelle, a déposé une requête en arrêt des procédures « pour délais déraisonnables et abus ».

Les « nouveaux renseignements » dont a bénéficié le ministre de la Justice lors de son enquête est une preuve d’expert qui remet en question la théorie de la Couronne sur la trajectoire de la balle de revolver qui a tué Mme Nicole Rainville, allègue l’accusé.

Deux théories s’opposent : la Couronne soutient que la femme a été tuée à bout portant par une arme à un angle de 30 degrés alors que la défense maintient qu’il s’agit d’un tir auto-infligé, de façon perpendiculaire, avec une tenue de l’arme certes non conventionnelle mais possible. Ces conclusions s’appuient sur les preuves physiques des blessures causées par la balle sur la tête de la femme et les traces de suie sur sa main.

Depuis lundi matin, Me Larochelle s’évertue à démontrer les erreurs commises par les experts de la Couronne : selon lui, le rapport d’autopsie, réalisé par le pathologiste, un représentant de l’État, est « fautif et défectueux. »

Cela a empêché ou retardé la découverte de la trajectoire perpendiculaire qui est mise de l’avant par la défense.

C’est pourquoi un nouveau procès violerait les droits constitutionnels d’un accusé à avoir une défense pleine et entière ainsi que d’avoir un procès dans un délai raisonnable — l’homme a été détenu pendant neuf ans et n’a été que récemment libéré dans l’attente de son procès.

Les avocats doivent plaider sur ces questions pendant trois jours cette semaine.