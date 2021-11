Quoi surveiller aujourd’hui ?

Grève dans les CPE

Une grève débute aujourd’hui dans plusieurs centres de la petite enfance du Québec, les négociations intensives entre les syndicats et le gouvernement Legault ayant achoppé vendredi dernier.

Pour les CPE dont le syndicat est rattaché à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSN, le débrayage aura lieu lundi, mardi, mercredi et jeudi de la semaine prochaine. Pour les CPE dont le syndicat est rattaché à la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQ, la grève aura lieu lundi, mardi et mercredi.