Quoi retenir de la fin de semaine ?

Québec solidaire en congrès

Pour la première fois en un an et demi, les militants de Québec solidaire (QS) se sont réunis toute la fin de semaine pour un congrès à saveur préélectorale. Le co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois, a convenu de l’importance pour son parti de faire des propositions « plus près des préoccupations quotidiennes des gens ».

À moins d’un an du scrutin, le parti d’opposition s’est présenté ce week-end comme l’« alternative » à la Coalition avenir Québec de François Legault. Après avoir adopté, samedi, de nouvelles cibles climatiques et concrétisé l’engagement d’instaurer une semaine de travail de 35 heures, les troupes solidaires ont voté, dimanche, sur une multitude d’enjeux liés au racisme, au logement et au mode de scrutin.

Au terme du congrès de trois jours, Québec solidaire a par ailleurs conclu dimanche l’élaboration d’une plateforme électorale tout en concision. « C’est mission accomplie » à moins d’un an des élections générales de 2022, a souligné la co-porte-parole du parti, Manon Massé.