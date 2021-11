Inondations en Colombie-Britannique: La GRC retrouve les corps de trois hommes

Les corps de trois hommes ont été retrouvés dans le secteur du lac Duffy en Colombie-Britannique, ce qui porte à quatre le nombre de morts confirmés après les inondations historiques dans le sud de la province.

Au cours des deux derniers jours, la GRC et des équipes de secouristes tentaient de retrouver quatre personnes dans le secteur du lac Duffy, où un important glissement de terrain s’est produit.

«Ces trois hommes font partie de ceux dont nous avons confirmé la disparition plus tôt cette semaine», a indiqué la sergente d’état-major Janelle Shoihet, dans un communiqué.

La GRC dit avoir poursuivi ses recherches en vue de retrouver un quatrième homme, mais les conditions météorologiques et l’état des lieux ont rendu ses démarches difficiles. La sergente Shoihet a précisé que les recherches au lac Duffy sont suspendues pour l’instant.

Le bureau du coroner de la province a annoncé qu’il enquêtera sur ces décès. Il compte formuler des recommandations pour empêcher des tragédies similaires à l’avenir,

«L’année a été difficile. Mes pensées accompagnent les familles et les communautés qui ont souffert de ces pertes tragiques», a déclaré la coroner en chef, Lisa Lapointe.

Mardi, le corps d’une femme avait été retrouvé dans une coulée de boue sur la route 99 près de Lillooet.

Vendredi, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il rationnait l’essence sur l’île de Vancouver et la Sunshine Coast après la violente tempête qui a coupé les lignes d’approvisionnement.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a annoncé qu’une limite de 30 litres de carburant par visite à une station-service est une étape importante pour maintenir l’approvisionnement tandis que la province s’efforce de faire venir plus d’essence par camion et barge de l’Alberta, de l’État de Washington, de l’Oregon et de la Californie.

M. Farnworth a dit samedi que les stations-service tentaient de trouver une façon pour fermer automatiquement une pompe lorsque le plafond des 30 litres est atteint.

«Les gens comprennent que nous sommes dans une situation très délicate, a-t-il déclaré. Nos routes d’approvisionnement ont été endommagées, des milliers de personnes ont été déplacées. Notre secteur agricole est profondément touché. Nous devons maintenir les chaînes d’approvisionnement. On doit être en mesure de procurer des biens à ceux qui en ont besoin.»

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi la création d’un groupe de travail conjoint pour rétablir la chaîne d’approvisionnement afin de permettre la reprise de la circulation des marchandises dans la province.

La ministre provinciale de l’agriculture Lana Popham a dit que la Colombie-Britannique a pu envoyer par les airs des tonnes de nourritures pour les fermes porcines de la région. Les réserves sont suffisantes pour encore cinq ou six jours.

L’autoroute 99 a été rouverte pour les déplacements essentiels. Des points de contrôles seront érigés pour s’assurer que les restrictions sont respectées.