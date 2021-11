Des centaines de personnes rendent hommage à Thomas Trudel

Des centaines de citoyens et des élus de tous les paliers de gouvernement se sont réunis samedi dans un parc de Saint-Michel pour rendre hommage à Thomas Trudel, un jeune de 16 ans qui a perdu la vie en raison de la violence par armes à feu dimanche dernier.

L’émotion était palpable au parc François-Perrault, quelques minutes d’une courte marche en direction du mémorial érigé à l’endroit où Thomas Trudel a perdu la vie dimanche dernier, près de l’intersection de la 20e avenue et de la rue Villeray. « Non à la violence ! » pouvait-on lire sur plusieurs pancartes, brandies tant par des parents que des enfants.

Un long moment de recueillement a ensuite suivi à l’endroit où des photos et des dessins représentant le jeune homme avaient été déposés aux côtés de fleurs et d’affiches lui rendant hommage ou encore pressant l’élite politique à agir pour contrer la violence liée aux armes à feu. Devant ce mémorial, des proches, des collègues de classe et des amis se sont enlacés tandis que des larmes coulaient sur leurs joues.

Peu avant cette marche, le ministre du Patrimoine et lieutenant du Québec pour le gouvernement Trudeau, Pablo Rodriguez, a livré un vibrant témoignage, suivi par la ministre de la Métropole Chantal Rouleau et de la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, notamment. Mais au-delà des mots, « on veut des actions », ont lancé plusieurs parents pendant ces allocutions.

Sur ce point, la nouvelle mairesse de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Laurence Lavigne Lalonde, a pressé Ottawa de resserrer les contrôles aux frontières pour limiter l’entrée d’armes à feu illégales au pays. La Ville s’engage pour sa part à améliorer le financement des groupes communautaires et des infrastructures publiques de Saint-Michel, comme ses parcs et ses bibliothèques, a ajouté l’élue de Projet Montréal, qui a été chaudement applaudie par la foule.

De nombreux parents rencontrés sur place par Le Devoir ont par ailleurs dit espérer que l’augmentation de la surveillance policière constatée dans le quartier dans les derniers jours ne sera pas que temporaire.

D’autres détails suivront.