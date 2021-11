Quoi surveiller cette fin de semaine?

Une assurance sur les rentes ?

Plusieurs retraités se présenteront dimanche après-midi devant l’Assemblée nationale du Québec. Leur objectif ? Que le gouvernement de François Legault s’intéresse à l’idée de mettre en place une assurance rentes pour les travailleurs lésés par la faillite de leur entreprise.

Du lot, on compte les retraités de la Fédération canadienne des retraités et ceux du Groupe Capitale Médias. Ces derniers avaient fait parler d’eux lorsque le groupe médiatique avait fait faillite avant de renaître en coopérative. Ils estiment avoir perdu entre 20 % et 30 % de leur rente.