L’aide militaire s’accroît en Colombie-Britannique

Environ 120 militaires sont arrivés à Abbotsford alors que cette ville de la vallée du Fraser entame une reconstruction massive des digues, routes, ponts et autres infrastructures endommagés à la suite des graves inondations survenues plus tôt cette semaine en Colombie-Britannique.

L’un des travaux les plus urgents auxquels sont confrontés les militaires est la construction de plus de deux kilomètres de digues permanentes ou temporaires, pour empêcher l’eau de la rivière d’atteindre les basses terres de la prairie de Sumas, où de nombreuses fermes laitières et avicoles ont déjà été inondées.

En plus des équipes qui arriveront tout au long de la journée, vendredi, l’armée affirme que plus de 200 militaires attendent à Edmonton l’ordre de se déployer dans la province voisine.

De leur côté, des responsables de la Ville de Merritt ont déclaré que le niveau de la rivière Coldwater était en baisse après que la voie navigable a débordé lundi et a submergé la station de traitement des eaux usées de la municipalité, forçant l’évacuation de toute la communauté.

Mais alors que les eaux se retirent, le directeur des services aux entreprises de la Ville estime qu’il est clair que la rivière s’est creusé un nouveau canal au milieu de ce qui était autrefois Pine Street, du côté nord-ouest de la municipalité. Greg Lowis indique qu’une nouvelle île s’est également formée entre le nouveau cours de la rivière et son ancien lit.

M. Lowis est conscient qu’il faudra déployer « de grandes quantités d’énergie et d’efforts » pour détourner une voie navigable de son nouveau lit — et il n’était pas sûr de ce que la Ville fera maintenant.

Nouvelles mesures vendredi

Alors que les efforts de sauvetage et de secours s’intensifient dans les zones les plus durement touchées par les inondations et les coulées de boue, le gouvernement de la Colombie-Britannique devrait fournir plus d’informations vendredi sur l’état d’urgence qu’il a déclaré mercredi.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a indiqué que les mesures pourraient inclure une ordonnance empêchant le passage de tous les voyageurs, sauf essentiels, car un accès limité est lentement rétabli le long de certaines autoroutes.

Environ un millier de personnes piégées à Hope ont pu partir pendant la nuit, lorsque le passage à voie unique a été autorisé sur l’autoroute 7, mais environ 17 000 personnes ne peuvent toujours pas accéder à leurs maisons alors que les ordres d’évacuation couvrent quelque 6900 propriétés.

Sur un autre front, la GRC affirme que les efforts de recherche se poursuivent dans le secteur du glissement de terrain le long de la route 99 au sud de Lillooet, où le corps d’une femme a été retrouvé cette semaine, et où la police a reçu des informations faisant état de quatre personnes disparues.

La Croix-Rouge canadienne, l’Armée du Salut, la SPCA et Centraide sont au nombre d’une dizaine d’organismes qui collectent des fonds ou offrent de l’aide aux victimes des inondations en Colombie-Britannique.

Le gouvernement provincial a également lancé son programme d’aide financière en cas de catastrophe pour les résidants ou les entreprises admissibles du sud ou du centre de la Colombie-Britannique touchés par des inondations ou des glissements de terrain entre le 14 et le 16 novembre. Les demandes peuvent être déposées d’ici la mi-février.