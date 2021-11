Quoi surveiller aujourd’hui ?

Rencontre Legault-Marchand

Le premier ministre du Québec, François Legault, rencontrera cet après-midi le nouveau maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand. Ils rencontreront la presse, accompagnés de la ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.

Les dossiers chauds sur la table seront évidemment ceux du troisième lien entre Québec et Lévis ainsi que celui du tramway. Lors d’une rencontre avec Mme Guilbault plus tôt cette semaine, M. Marchand a affirmé qu’ils allaient « prendre le temps de regarder les dossiers et de certainement trouver comment travailler ensemble face à ce qui nous attend, les grands enjeux pour Québec ».