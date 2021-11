Le SPVM se dissocie d’un analyste aux propos « inacceptables »

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) s’est « dissocié » mercredi des propos tenus mercredi matin par un ancien policier de Laval et analyste invité à commenter le meurtre de Thomas Trudel dimanche dernier, dans le quartier Saint-Michel.

« Ce matin, une personne a accordé une entrevue à Salut Bonjour en lien avec le 31e homicide survenu à Montréal en 2021 », a écrit le corps de police de Montréal dans une publication sur Twitter, mercredi après-midi. « Le SPVM tient à se dissocier des propos inacceptables tenus lors de cette entrevue. Cette personne ne parle pas en notre nom et n’a jamais été à l’emploi du Service », ajoute la publication.

L’analyste en intervention policière et ancien policier du Service de police de la Ville de Laval et ancien agent du Service de police de la Ville de Laval, Daniel Cléroux, a accordé un entretien mercredi matin à l’émission Salut Bonjour, diffusée par TVA, afin de réagir au meurtre de Thomas Trudel. L’adolescent de 16 ans a été tué par arme à feu dimanche soir à proximité de sa maison, au coin de la rue Villeray et de la 20e Avenue, dans le quartier Saint-Michel. Un événement tragique qui a ébranlé les résidents du secteur de même que l’élite politique, qui a notamment réclamé un meilleur encadrement des armes de poing par le gouvernement fédéral.

Dans une courte séquence de l’entrevue largement relayée mercredi sur les réseaux sociaux, on entend Daniel Cléroux affirmer que le jeune homme, à la peau blanche, « n’a pas du tout le profil de quelqu’un qui fait partie d’un gang, un de par sa nationalité ». De nombreux internautes ont ensuite associé ces propos à du « racisme » et à du « profilage racial ».

À l’heure actuelle, l’enquête du SPVM se poursuit pour élucider les circonstances du décès de Thomas Trudel. Le corps de police, qui n’a procédé à aucune arrestation dans cette affaire jusqu’à maintenant, ignore quels sont les motifs du meurtre. La victime, qui fréquentait l’école montréalaise Joseph-François-Perrault, n’était d’ailleurs pas connue des policiers.