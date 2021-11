À Washington, Justin Trudeau martèle son plaidoyer pour éviter le protectionnisme

Le message que Justin Trudeau compte livrer aux Américains cette semaine est on ne peut plus clair : « Nous accomplissons de meilleures choses lorsque l’on travaille ensemble », a martelé le premier ministre canadien, en visite à Washington mercredi.

M. Trudeau entame un séjour de deux jours dans la capitale américaine, où il participera jeudi au sommet des leaders nord-américains avec le président américain, Joe Biden, et celui du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

D’ici là, le premier ministre enchaînera les rencontres avec les équipes du leadership au Congrès ainsi que des représentants économiques, politologues et chercheurs. Et à chaque occasion, la délégation canadienne compte faire valoir que les visées protectionnistes du président Biden mais aussi de membres du Congrès menacent l’économie canadienne de même que celle des États-Unis.

Les chaînes d’approvisionnement et de production intégrées sont essentielles aux deux côtés de la frontière, a insisté M. Trudeau en conférence avec l’Institut canadien du Wilson Center, un think tank de Washington sur la politique étrangère. « Il est dans notre intérêt commun que cela se poursuive », a-t-il fait valoir d’entrée de jeu.

Le premier ministre n’a pas non plus perdu de temps pour confirmer, à quelques jets de pierre de la Maison-Blanche, les inquiétudes du Canada face au crédit d’impôt promis pour les véhicules électriques assemblés aux États-Unis. « Nous sommes un peu préoccupés », a-t-il laissé tomber, en déplorant « le réel impact négatif » pour l’industrie automobile.

« Mais cela va faire partie des conversations que nous aurons aujourd’hui. Afin de s’assurer que les gens comprennent qu’agir ensemble de concert sera bénéfique pour nous tous — bon pour les emplois, bon pour l’avenir, alors que nous luttons contre les changements climatiques, que nous créons de la prospérité en Amérique du Nord », a-t-il en outre répondu à la question d’un étudiant.

Le discours sera le même en après-midi, lorsque la délégation canadienne rencontrera les leaderships du Sénat et de la Chambre des représentants dans l’espoir de les convaincre d’exempter le Canada des mesures protectionnistes à l’étude au Congrès.

« Le premier ministre soulignera l’importance de la coopération bilatérale au moment où les deux pays cherchent à se relever de la pandémie, à améliorer leurs infrastructures et à sécuriser les chaînes d’approvisionnement tout en évitant les politiques protectionnistes », a prévenu le bureau du premier ministre, en amont de ces rencontres au Capitole.

M. Trudeau doit s’entretenir avec la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, et le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de même qu’avec le leader de la majorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, et celui de la minorité, Mitch McConnell.

Un crédit d’impôt qui dérange

Le Canada s’oppose au crédit d’impôt proposé pour les véhicules électriques à l’étude dans un projet de loi de relance économique qui devrait être voté prochainement au Congrès. Le gouvernement Trudeau déplore que cette mesure viendrait nuire à l’industrie automobile canadienne.

Au-delà des conséquences négatives pour le Canada, la délégation canadienne à Washington compte en outre faire valoir aux Américains qu’une telle politique protectionniste nuirait aussi à l’industrie américaine, qui ne pourrait plus compter sur certaines pièces produites dans ce marché intégré.

M. Trudeau s’entretiendra avec les présidents Biden et López Obrador dans le cadre du sommet des leaders nord-américains, jeudi, mais aussi séparément lors de rencontres bilatérales prévues avec chacun des présidents plus tôt dans la journée.

Se faire valoir contre la Chine

Le Canada tente aussi de se positionner comme allié et partenaire « fiable » des États-Unis, alors que le gouvernement Biden continue de hausser le ton face à la Chine et tente de se faire moins dépendante face à l’économie chinoise.

Le gouvernement Trudeau vante, pour ce faire, les 13 minéraux critiques qu’il souhaite fournir aux États-Unis — comme le lithium ou le cobalt — afin de fabriquer notamment des batteries pour véhicules électriques, justement. « Il y a pire, pour les États-Unis, que de pouvoir compter sur leur plus proche ami, leur plus vieil ami, leur ami le plus fiable pour s’assurer que, dans un contexte nord-américain, nous sommes forts et résilient dans un monde instable », a argué le premier ministre.

Le Canada, a-t-il insisté, serait un partenaire et une source de minéraux critiques bien plus « fiable » que certains pays où sont ensevelies ces mêmes ressources.

« Nous devons travailler ensemble, en tant que nations qui partagent les mêmes valeurs. Aucun pays, pas même les États-Unis, ne peut contrer seul certains des comportements qu’a eus la Chine. Et lorsque nous travaillons ensemble en tant que démocraties occidentales, nous accomplissons des choses », a par ailleurs conclu M. Trudeau, en reprenant le leitmotiv de son discours aux Américains cette semaine.