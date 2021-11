Contre-interrogatoire de la belle-mère de la «fillette de Granby»: pourquoi ne pas l’avoir détachée?

En contre-interrogeant la belle-mère de la « fillette de Granby », le procureur de la Couronne a tenté de faire ressortir toutes les occasions qu’elle a eues d’enlever le ruban adhésif qui l’entourait, au lieu d’en rajouter.

La femme de 38 ans est accusée de la séquestration et du meurtre de l’enfant de 7 ans.

En mettant documents, textos et témoignages en preuve, la Couronne veut démontrer que l’accusée a entouré la fillette de ruban adhésif le 29 avril 2019, ce qui a causé sa mort.

Elle a témoigné lundi pour se défendre de ces accusations, expliquant que lorsqu’elle a ajouté du papier collant sur la fillette, il y en avait déjà qui avait été apposé par une personne qui ne peut être identifiée. Elle a aussi soutenu que la fillette avait été immobilisée de la sorte en raison de ses quelques tentatives de se sauver par la fenêtre de sa chambre, la nuit précédant le drame — dont une qui a réussi. Le but était aussi que les meubles empilés par la suite pour bloquer sa fenêtre ne lui tombent dessus et ne la blessent.

Le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille, s’est attaqué à ses prétentions.

Si vous aviez peur qu’un meuble ne lui tombe dessus, pourquoi ne pas la sortir de sa chambre ? a-t-il demandé.

« Je suis tout à fait d’accord avec vous. Mais à ce moment-là, c’est extrême. Ce n’est pas une bonne décision, je l’admets », a répondu l’accusée, dont le témoignage était entrecoupé de sanglots.

Et alors que la femme explique ne plus savoir quoi faire avec l’enfant en crise, l’avocat la talonne : pourquoi ne pas demander d’aide ? Pourquoi ne pas avoir appelé quelqu’un si la situation était hors de contrôle ?

« Je me le demande encore… » La femme a répété à maintes reprises, et sans jamais s’énerver, que la solution qui lui apparaissait dans l’immédiat était d’attendre l’après-midi, alors que la fillette devait être vue par une pédopsychiatre.

« C’était la seule solution sur le moment. Je ne pensais pas qu’elle allait mourir. »

Vous auriez pu la détacher ? « Je sais, j’y pense, j’y pense… tout le temps ».

Des interdits de publication empêchent les médias de rapporter certains témoignages, tout comme l’identité de certaines personnes impliquées dans cette affaire.

Au bout du rouleau

Par ses questions, le procureur a tenté de montrer que l’accusée était à bout de nerfs et complètement exaspérée par la fillette en cette fin du mois d’avril 2019.

Mais la belle-mère a résisté : si elle admet avoir été fatiguée — « c’est difficile, c’est à tous les jours » — elle a aussi souligné avoir de l’aide de sa famille, de ses amis et un soutien assez constant de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), non seulement financier mais aussi en termes de conseils d’experts pour prendre soin de la fillette — et des deux autres enfants. Selon son témoignage, tout le monde cherchait des solutions pour la petite fille qui faisait des crises, se mutilait et avait des comportements dérangeants au point de se faire renvoyer de l’école.

C’est alors que l’accusée a dû en prendre soin à temps plein : la tâche est alors devenue plus lourde et elle a pris conscience de l’ampleur de ses problèmes de comportement.

Elle a témoigné qu’elle était d’accord pour lui faire l’école à la maison ; « c’est ma petite », mais… « je ne m’attends pas que l’école renvoie […] Que la DPJ disparaisse comme ça… j’étais toute seule, c’est sûr que je suis fatiguée… y’avait plus personne autour ».

Lorsque Me Robitaille a déclaré son contre-interrogatoire terminé, elle s’est immédiatement adressée au jury : « Merci de m’avoir écoutée. Je suis désolée. Je l’aime encore, elle me manque. Je m’excuse… tellement ».

Le procès reprendra mercredi matin.